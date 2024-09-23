Зеленский: Трамп не знает, как остановить войну

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Кандидат на высший государственный пост США от республиканцев Дональд Трамп не знает, как остановить украинский конфликт. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, что Трамп не знает на самом деле, как остановить войну, даже если ему кажется, что он знает, как это сделать. С этой войной часто бывает так, что, чем глубже ты смотришь на нее, тем меньше понимаешь. Много [было] лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее уже завтра, но когда они погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто», сказал он в интервью журналу The New Yorker.