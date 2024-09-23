Алиев: Власти Азербайджана знают это, общественность тоже должна знать

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Внешние круги, не способные переварить нашу победу, вынашивают против нас новые планы. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва.

По его словам, об этом свидетельствуют полученные сведения.

«Именно в этом цель и медиа-кампании, очернительных, клеветнических кампаний. Сохранять эту тему на повестке дня и жить с надеждой, что если Азербайджан когда-то споткнется, ослабнет, вновь начать против нас грязные деяния. То есть мы должны знать это. Власти Азербайджана знают это, общественность тоже должна знать. Поэтому мы не можем расслабляться», – сказал президент.

Глава государства отметил, что идеологические провокации против нас продолжаются.

«Правда, они до сегодняшнего дня не дали никаких результатов, потому что им противостоят сильная воля нашего народа и наш национальный дух. Никакая идеологическая провокация не может здесь пустить корни. Но это не должно нас расслаблять. Мы должны разоблачать все грязные игры, ведущиеся против нас, и мы это делаем как официально, так и на общественном и медиа-пространстве. Считаю, что азербайджанский народ сегодня все прекрасно видит, прекрасно знает – кто наш друг, а кто наш враг», – подчеркнул глава государства.