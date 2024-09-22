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Кеннеди-младший отрезал киту голову бензопилой

Кеннеди-младший отрезал киту голову бензопилой

Американские правоохранители начали расследование в отношении экс-кандидата в президенты США Роберта Кеннеди – младшего: политика заподозрили в том, что он 30 лет отрезал бензопилой голову мертвому киту и увез ее домой, пишет Associated Press со ссылкой на заявление Национальной службы морского рыболовства США.

В 2012 году дочь политика Кэтлин Кеннеди рассказала в интервью журналу Town and Country, что в 1994 году отец взял ее с собой в порт Хайаннис на Атлантическом океане, где на берег выбросился кит. На тот момент животное было уже мертво. Кеннеди-младший «взял бензопилу, отрезал голову киту и прицепил ее к крыше семейного минивэна», а потом пять часов вез ее домой в город Маунт Киско в штате Нью-Йорк, сообщила она.

«Каждый раз, когда мы набирали скорость на шоссе, в окна автомобиля попадал сок китовой [туши], и это была самая отвратительная вещь на планете. У нас у всех на головах были полиэтиленовые пакеты с прорезями для рта, и люди на шоссе показывали нам средний палец, но для нас это было обычным занятием», – рассказала Кэтлин Кеннеди.

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