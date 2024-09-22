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Главное Общество

В Баку будет пасмурно

В Баку будет пасмурно

Обнародован прогноз погоды на 23 сентября.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 16-19° тепла, днем 23-27° тепла. Атмосферное давление упадет с 760 мм рт.ст. до 757 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днём в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днём 13-17° тепла.

В ведомстве отметили, что ночью и утром 23 сентября в ряде горных и предгорных районов видимость на автодорогах снизится из-за тумана до 700-1000 м.

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