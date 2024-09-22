Новая фаза антиазербайджанской истерии в США

1433 Просмотров

Опять «нагорный», то бишь, Карабах. Опять тема «прав человека» в преломлении к Азербайджану… Интересно, как долго эта свистопляска будет продолжаться? Наверное, еще долго, т. к. «горбатого могила исправит».

Вот и т. н. Комиссия по правам человека Тома Лантоса американского Конгресса никак не угомонится, продолжая вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Подтверждением чего стали очередные слушания антиазербайджанского направления, проведенные 19 сентября под шапкой: «Права человека в Азербайджане после падения на Нагорный Карабах». И никак не иначе! Да еще и с участием в мероприятии марионеток армянской национальности, представленных организаторами чуть ли ни в качестве «официальных» представителей ныне несуществующего, а ранее преступного сепаратистского образования на территории Азербайджана.

Мало того, слушания в рамках данной комиссии проводятся в стиле антидемократических традиций сталинского периода. А именно, когда некая группа, выполняя указания своих идеологических лидеров, собиралась для шельмования определенного лица с необъективных позиций и лживых утверждений. К тому же с отсутствием на сборище лица, против которого выдвигаются ангажированные обвинения. Все-таки как заразителен для сегодняшней т. н. американской демократии оказался период правления Сталина, хотя именно его политику Вашингтон нещадно и беспробудно подвергает обструкции.

Что интересно, антидемократический тренд Сталина принят на вооружение комиссией Конгресса США, носящей имя Тома Лантоса, который в 1983 году создал группу Конгресса по правам человека, как раз и переименованной в нынешнюю Комиссию. Мы и не вспомнили бы об этом, не будь миссия Комиссии представлена как «продвижение, защита и отстаивание международно признанных прав человека». А отсюда вопрос к нынешним борцам за «права человека» в США: где в преломлении ко Второй Карабахской войне или несколькочасового антитеррористического мероприятия 2023 года они углядели нарушение прав человека? Какие нормы международного права были нарушены Баку? Не Армения ли в 2020 году обстреливала мирные азербайджанские города со смертельным исходом? Не Армения ли не предоставляет Азербайджану карту минных полей?

Но данную комиссию не сильно волнует объективность. Так, еще в июне 2023 года комиссия инициировала слушания по теме «Защита народа Нагорного Карабаха». А в первой декаде сентября того же года в рамках очередных слушаний в комиссии засветился со своими известными фантастическими поэмами никто иной, как мошенник, экс-прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, утверждавший чуть ли не о «соучастии официальных лиц США» в «совершаемом Азербайджаном геноциде». Видимо, попутав, что это преступнику Сержу Саргсяну принадлежит следующее откровение: «До Ходжалы азербайджанцы подумывали, что армяне – люди, которые не смогут поднять руку на мирное население. Нужно было все это переломить».

Так что не будем удивляться и сегодняшним инсинуациям отдельного ряда американских конгрессменов. Обратим лишь внимание на осуждение в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА) «безразличия, проявленного Конгрессом США в отношении грубого нарушения Арменией прав азербайджанцев, в том числе изгнания с родных земель около 800 тыс. азербайджанцев в результате продолжавшейся почти 30 лет оккупации азербайджанских территорий и воспрепятствования их возвращению». При этом ОЗА с сожалением зафиксировала представление во время слушаний вопросов «в религиозном контексте», что направлено «на подрыв мира и стабильности в регионе путем разжигания межрелигиозных и межэтнических конфликтов».

Но все эти моменты далеко неслучайны, так как в последнее время периодически фиксируется антиазербайджанский крен вашингтонской администрации. Элементарно, несмотря на отказ официального Иревана раз и навсегда признать территориальную целостность Азербайджана (вспоминаем конституцию Армении), 20 сентября 2024 года, в день празднования азербайджанским народом Дня Государственного Суверенитета, на встрече зампомощника госсекретаря США Джошуа Хака с Николом Пашиняном с американской стороны была озвучена готовность «увеличить объемы финансирования Агентства США по международному развитию (USAID)» в армянском направлении.

Идем дальше и знакомимся с информацией о том, что представитель РА по международным правовым вопросам Егише Киракосян направляется в Чикаго, где запланировано его выступление на международной конференции «Строя институциональное противодействие». Это тот самый политик, который лживо утверждал, что Баку «ничего не сделал для безопасного возвращения армян в Карабах», хотя прекрасно знаком с фактами добровольного выезда из Карабахского региона армян, открыто признавших, что их к этому «принудили» лидеры сепаратистов. Этот же Киракосян утверждал об «уничтожении армянского культурного наследия» в Карабахе, хотя прекрасно знает о сотворенном армянскими вандалами-оккупантами с азербайджанскими мечетями, кладбищами и объектами материально-культурного наследия азербайджанцев на оккупированных в течении 30 лет территориях. Поэтому вполне понятно, в каком разрезе он будет разглагольствовать в Чикаго.

Вследствие изложенного выше, завершим без каких-либо комментариев материал ссылкой на сказанное в ноябре 2020 года бывшим советником президента Армении Левона Тер-Петросяна Жирайром Либаридяном: «Мы культивируем нежелание принять реальность, методы неприятия реальности и замены ее нашими мечтами. Мы возвели это в искусство».

Теймур Атаев