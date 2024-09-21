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Главное Общество

В Евлахском районе задержали подозреваемого в умышленном автонаезде мужчину

В Евлахском районе задержали подозреваемого в умышленном автонаезде мужчину

В Евлахском районе задержан мужчина по подозрению в совершении умышленного убийства.

Согласно информации прокуратуры Евлахского района, в связи с поступившей вечером 21 сентября информацией о гибели Эльвина Ибрагимова (1985 г.р.) было начато расследование.

Были установлены обоснованные подозрения в том, что Замин Джавадов (1981 г.р.) на почве личного конфликта умышленно совершил наезд на Эльвина Ибрагимова на своем автомобиле.

По данному факту в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство). З. Джавадов задержан как подозреваемый по делу.

Предварительное расследование продолжается.

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