Патриарх Кирилл вручил Пашазаде орден (фото)

124 Просмотров

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил орден Русской православной церкви (РПЦ) святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси председателю Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюру Пашазаде.

Церемония вручения состоялась в московской резиденции патриарха.

Председатель УМК был удостоен высокой награды по случаю своего 75-летия за вклад в развитие межрелигиозного диалога, сохранение традиционных ценностей в обществе.

Вручая медаль, патриарх Кирилл отметил, что в то время, когда в мире происходят конфликты, между народами Азербайджана и России не было такого рода опасностей.

«Я сердечно приветствую своего брата Аллахшукюра Пашазаде и с большим чувством радости возложил на вас орден Русской православной церкви, потому что вы являетесь выдающимся религиозным деятелем на постсоветском пространстве. Вы всегда с открытым сердцем и добрыми чувствами вступали в диалог с представителями нашей церкви и лично со мной. Замечательная атмосфера, которая создавалась в контексте этих диалогов помогала достигать соглашения по всем вопросам, стоящим на повестке дня. В то время, когда в мире происходят различного рода конфликты, в том числе межрелигиозные, между нашими народами нет опасности такого рода развития событий. Во многом это обеспечивается позицией религиозных руководителей» – отметил глава РПЦ.

По его словам, отношения между представителями христианства и мусульман является важным фактором мира и добрососедства.

«Я считаю, что добрые отношения с мусульманами Кавказа, в первую очередь с вами и в вашем лице со всей исламской уммой Кавказа, является важным фактором поддержания мира и добрососедства. Вы являетесь тем религиозным лидером, который понимает и природу наших отношений, цените уровень наших отношений», – сказал он.

Пашазаде в ответ поблагодарил главу РПЦ за высокую награду и назвал патриарха Кирилла другом азербайджанского народа.

Он отметил, что в период армяно-азербайджанского конфликта глава Русской православной церкви всегда был на стороне справедливости и правды. А.Пашазаде передал добрые слова и приветствия патриарху Кириллу от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

«Сегодняшнюю награду я расцениваю как яркое свидетельство братских отношений между нашими странами. Я молюсь, чтобы братские и дружеские отношения между нашими странами – Азербайджаном и Россией, доверительные отношения между руководством наших государств и впредь развивались», – сказал А.Пашазаде.

Председатель УМК передал в дар Русской православной церкви Карабахский ковер.

В церемонии также принимали участие посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу и другие официальные лица.