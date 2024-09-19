Что ждет Россию после уничтожения крупнейшего склада?

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Удар по складу вооружения РФ в Торопце заставит россиян скрывать расположение подобных объектов, сообщил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

По его словам, операция была блестящей. Несмотря на то что арсенал мог быть заполнен не полностью, уровень детонации показал, что оружия там было достаточно много, возможно, включая баллистические ракеты. Стратегически удар был направлен на уничтожение ракетного потенциала противника, включая «Искандеры», С-300 и KN-23.

Мусиенко отметил, что украинская сторона ведёт охоту за этими ракетными системами, чтобы минимизировать и отсрочить масштабные атаки врага с применением баллистического оружия. Хотя все военные объекты на территории РФ известны, не все из них можно поразить, а ПВО прикрывает лишь часть.

Эксперт также заявил, что россияне будут пытаться скрыть расположение складов и арсеналов, используя лесистую местность для маскировки и рассредоточивая оружие по меньшим партиям. Однако Украина продолжает обнаруживать и поражать эти объекты, несмотря на попытки их скрыть.