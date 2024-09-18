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Лейла Алиева прививает молодежи патриотизм и героизм (фото)

Лейла Алиева прививает молодежи патриотизм и героизм (фото)

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 18 сентября навестила семью Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова в селе Алиабад Билясуварского района, сообщает «Азертадж».

Сначала Лейла Алиева побывала в доме-музее, созданном в селе, где родился шехид, с целью повышения осведомленности молодого поколения о боевом пути Национального героя Мубариза Ибрагимова, его патриотическом и героическом подвиге, ознакомилась с личными вещами Мубариза Ибрагимова и экспонатами, отражающими его жизненный путь.

Затем Лейла Алиева побывала в доме, где проживает семья Мубариза Ибрагимова, побеседовала за чайным столом с отцом и матерью Национального героя Азербайджана.

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