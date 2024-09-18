Лейла Алиева посетила школу в Билясуварском районе (фото)

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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила 18 сентября недавно построенную полную среднюю школу села Бейдили в Билясуварском районе.

Лейла Алиева сначала приветствовала учителей школы и сфотографировалась с ними на память, сообщает «Азертадж».

Затем директор средней школы села Бейдили Билясуварского района Нурлан Иманов проинформировал вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву об условиях, созданных в новом здании.

Было отмечено, что здесь созданы 56 классных комнат, физическая, химическая, биологическая лаборатории, кабинеты информатики, военной, медицинской подготовки и трудового обучения. В школе также имеются актовый, спортивный залы и открытая спортивная площадка.

Школа оснащена необходимой мебелью и оборудованием, предметными кабинетами и лабораториями с наглядными пособиями.

Было отмечено, что школы, построенные и отремонтированные в рамках проектов Фонда Гейдара Алиева в сфере образования, а также деятельность Фонда, направленная на развитие образования, вносят свой вклад в работу, проводимую государством в этой сфере. Школа, построенная в Билясуваре в новом учебном году, – это еще один проект, направленный на обеспечение качественного образования учащихся.