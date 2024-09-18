Военный эксперт о взрывах пейджеров в Ливане и планах израильской разведки

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Пейджеры были заминированы израильской разведкой на этапе их производства и поставки группировке «Хезболла». Такое мнение в беседе с Minval.az высказал израильский военный эксперт Давид Гендельман, комментируя случаи массовой детонации пейджеров в Ливане, которыми пользовались члены группировки «Хезболла».

Напомним, что сообщения об этом появились в СМИ вечером 17 сентября. В результате взрывов устройств пострадали около 2,8 тысячи человек, есть погибшие. МИД Ливана назвал это израильской кибератакой.

«Одновременный подрыв нескольких тысяч средств связи боевиков «Хезболлы» планировался на случай полномасштабной войны, для дезорганизации противника и использования созданного эффекта в дальнейших боевых действиях», — убежден эксперт.

По его словам, согласно опубликованной на данный момент информации, у некоторых боевиков возникли подозрения по поводу пейджеров. «Поэтому в Израиле было принято решение взорвать их сейчас немедленно, даже без достижения стратегического эффекта в войне, по принципу «лучше меньше, чем вообще ничего»».

Говоря о различных предположениях относительно факта взрыва пейджеров в Ливане, Давид Гендельман сказал: «Как обычно случается в таких историях, дальнейшие публикации и версии еще последуют».