Азербайджан направит 4 млрд на реализацию Госпрограммы по большому возвращению

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Обнародованы прогнозируемые в 2025 году средства на реализацию I Государственной программы по большому возвращению.

Данную информацию приводит Министерство финансов Азербайджан.

Отмечается, что для обеспечения большого возвращения на освобожденные от оккупации территории необходимо восстановление реконструкцию городов и сел, создание на этих территориях современной инфраструктуры (электроэнергия, природный газ, вода, связь, дорога, образование, здравоохранение, культура, жилищно-коммунальная и другая необходимая инфраструктура и культурно-исторические памятники), строительство жилых домов и т.д.) из государственного бюджета на 2025 год предусмотрено 4,0 млрд. манатов.