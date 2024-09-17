Урсула фон дер Ляйен предложила пост Стефану Сежурне

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила представителю Франции Стефану Сежурне пост вице-президента Еврокомиссии, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС.

«Стефан Сежурне будет назначен исполнительным вице-президентом Еврокомиссии, ответственным за процветание и индустриальную стратегию ЕС. <…> Он будет руководить работой по созданию условий для процветания компаний, инвестиций и инноваций, экономической стабильности, торговли и экономической безопасности», – отметила Фон дер Ляйен в ходе выступления перед Европарламентом в Страсбурге.