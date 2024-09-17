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В России депутат подарил школьникам пулемет

В России депутат подарил школьникам пулемет

Член Совета депутатов подмосковного городского округа Балашиха Леонид Любимцев подарил школьникам пулемет Калашникова, привезенный из зоны проведения «специальной военной операции». Об этом сообщает издание «Подъем».

Оружие в торжественной обстановке депутат передал руководству СОШ №26. В свою очередь директор школы Анна Лифенко заявила, что пулемет не является военным атрибутом.

«Это не пулемет, это его останки, то, что осталось от него. Это все перекорежено, из земли выкопанное, то есть это чисто экспонат. У нас есть музей, это многоплановый музей, там есть экспозиция герою, чье имя носит школа», — пояснила она.

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