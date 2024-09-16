Трамп винит Харрис и Байдена в новом покушении на него

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что риторика его оппонентки Камалы Харрис и действующего американского лидера Джо Байдена подтолкнула 58-летнего Райана Уэсли Раута совершить покушение на него. По его мнению, провокационные высказывания демократов могли запросто спровоцировать подозреваемого.

«Он верил риторике Байдена и Харрис, и он действовал в соответствии с ней. Их риторика стала причиной почему я подвергался обстрелу», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам республиканца, в особенности ко второму покушению привели заявления Харрис и Байдена о том, что он якобы является угрозой демократии