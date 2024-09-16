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Главу Yamaha Motor ударила ножом собственная дочь

Главу Yamaha Motor ударила ножом собственная дочь

Президент японской корпорации Yamaha Motor Ёсихиро Хидака получил ножевое ранение, его жизни ничего не угрожает. По подозрению в покушении на убийство задержана его 33-летняя дочь, сообщает газета Asahi.

По ее данным, около трех часов ночи в понедельник подозреваемая позвонила в полицию и сообщила, что ее избил отец. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире главу Yamaha Motor с 15-сантиметровым ножевым ранением руки. Им он сообщил, что на него напали, когда он спал.

Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. Вместе с тем, по данным канала «Нити-тэрэ», подозреваемая уже звонила в полицию вечером накануне происшествия. По версии следователей, в отношениях отца и дочери, проживавшей в той же квартире, могли быть проблемы.

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