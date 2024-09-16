Главу Yamaha Motor ударила ножом собственная дочь

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Президент японской корпорации Yamaha Motor Ёсихиро Хидака получил ножевое ранение, его жизни ничего не угрожает. По подозрению в покушении на убийство задержана его 33-летняя дочь, сообщает газета Asahi.

По ее данным, около трех часов ночи в понедельник подозреваемая позвонила в полицию и сообщила, что ее избил отец. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире главу Yamaha Motor с 15-сантиметровым ножевым ранением руки. Им он сообщил, что на него напали, когда он спал.

Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. Вместе с тем, по данным канала «Нити-тэрэ», подозреваемая уже звонила в полицию вечером накануне происшествия. По версии следователей, в отношениях отца и дочери, проживавшей в той же квартире, могли быть проблемы.