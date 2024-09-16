Сежурне заявил о намерении Франции сотрудничать с Арменией в сфере обороны

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Франция продолжит сотрудничать с Арменией в сфере обороны и безопасности.

Об этом глава МИД Франции Стефан Сежурне сказал в Ереване на совместном брифинге с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

По его словам, «Армения должна иметь возможность защищать свою территориальную целостность и суверенитет, свое население».

При этом дипломат заверил, что «оборонное сотрудничество двух стран не нацелено на эскалацию в регионе – подобных намерений ни у кого нет».

Сежурне заявил, что Франция переведет Армении 29 миллионов евро на «поддержку вынуждено переселенных жителей Карабаха».