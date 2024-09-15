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Главное Экономика

Шахбазов отправится на министериал в Кыргызстане

Шахбазов отправится на министериал в Кыргызстане

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в 4-м заседании глав Минэнерго государств-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ), которое состоится 16 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы взаимодействия в энергетической сфере между странами-членами и наблюдателями ОТГ, а также документ «Программа энергетического сотрудничества ОТГ (2023-2027)».

В рамках визита также планируется проведение министром двусторонних встреч.

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Шахбазов отправится на министериал в Кыргызстане

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