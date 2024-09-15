Последние комментарии пилотов Ф-1 перед стартом в Баку

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Гонщики «Формулы-1» делятся своими впечатлениями перед стартов решающей гонки в рамках этапа Гран-при в Баку. Minval со ссылкой на F1news приводит их слова.

Оскар Пиастри: «Конечно, я постараюсь выйти в лидеры, это мой главный план на сегодня, но посмотрим, что из этого получится. Разгон в сторону 1-го поворота довольно короткий, и чтобы захватить лидерство, нужно предпринять какие-то особенные действия, однако ничего невозможного нет.

Гонка предстоит долгая, на этой трассе может происходить всё, что угодно, к тому же шины в этот уик-энд работают как-то странно. В любом случае мы стартуем с хорошей позиции и постараемся заработать побольше очков. Полагаю, хотя Ferrari очень быстры в этот уик-энд, темп машины McLaren должен позволить навязать им борьбу, но одолеть их будет непросто.

В последние пять или даже шесть месяцев мы тоже едем очень быстро на всех трассах, и по идее сегодня всё должно быть точно так же. Если удастся выйти в лидеры, это облегчит мне задачу, хотя, конечно, Шарль Леклер и Карлос Сайнс сделают всё, чтобы усложнить мне жизнь».

Карлос Сайнс: «При старте с первого и третьего место мы рассчитываем на двойной финиш на подиуме, а победный дубль станет идеальным результатом.

У нас очень сильные соперники – оба гонщика Red Bull и Оскар Пиастри из McLaren, а также Mercedes. Все мы очень близки по скорости, поэтому я ожидаю плотную борьбу между шестью-семью машинами, и для успеха необходимо хорошо поработать с шинами и стратегией.

У нас остаётся много вопросов, поскольку в пятницу не удалось как следует поработать на длинных сериях кругов. Кроме того, по сравнению с пятницей состояние трассы уже изменилось, так что вопросов много, и ответы на них мы получим в гонке».

Шарль Леклер: «Цель на сегодня – выиграть гонку. Не думаю, что в три предыдущих года, когда я стартовал с поула, машина позволяла рассчитывать на такой результат, за исключением 2022-го, когда возникли проблемы с надёжностью. Я надеюсь, что сегодня в гонке не возникнет проблем, и скорости хватит для победы.

Мы стартуем с очень хороших мест – я с поула, Карлос – с третьего места. Надеюсь, старт пройдёт успешно, и мы финишируем первым и вторым. Такова цель, и скоро узнаем, достижима ли она.

В квалификации у нас возникло больше сложностей, чем мы ожидали. В гонке отрывы должны быть минимальными, поэтому мы должны всё сделать идеально, чтобы победить. Если мы хорошо поработаем с шинами, которые сегодня будут иметь ключевое значение, тогда у нас будут хорошие шансы на победу».

Ландо Норрис: «У меня вполне боевой настрой, поскольку весь уик-энд наша машина способна на хороший гоночный темп, но просто вчера в квалификации мне очень не повезло. Но если вчера мы не могли повлиять на развитие событий, то сегодня уже новый день, поэтому будем надеяться, что мы сможем обгонять соперников на трассе и устроить для публики интересное шоу.

Моя задача в том, чтобы как можно лучше справиться с делом, получить удовольствие, в том числе и от ярких обгонов, хотя, конечно, хотелось бы стартовать с более высоких позиций. Но ситуация какая есть, такая и есть, поэтому надо постараться чего-то добиться и в этих обстоятельствах».

Джордж Расселл: «У меня отличное настроение, и я в предвкушении интересной гонки, ведь в Баку всегда возможны неожиданные повороты сценария, например, так вышло, что Ландо Норрис стартует далеко позади. Но не думаю, что он там застрянет надолго. Через какое-то время он не только пробьётся вперёд, но даже сможет вмешаться в спор за подиум.

Конечно, Шарль Леклер прекрасно выступает на этой трассе, но в гонках он часто бывает не таким быстрым, как в квалификациях. В общем, у нас будут какие-то возможности, и надо будет постараться в полной мере ими воспользоваться.

Наша машина в условиях гонки работает лучше, чем в квалификациях, это однозначно, а на прямых мы вообще едем быстрее всех, что, конечно, нам поможет. Это нам пригодится, когда можно будет использовать DRS – постараемся воспользоваться преимуществом в максимальной скорости, и навязать борьбу соперникам, которые вчера нас немного опередили».

Льюис Хэмилтон: «Из-за замены двигателя мне придётся стартовать с пит-лейн, но это нормально, ведь на трассе в Баку, вероятно, самые лучшие возможности для обгонов. Джордж прав, когда говорит, что наша машина самая быстрая на прямых, так что будет интересно, хотя задачи придётся решать непростые. Но я сделаю всё, что в моих силах.

Вчера машина не отличалась идеальными настройками, но мы кое-что изменили, поэтому я надеюсь, что сегодня она будет работать лучше. Тем более сегодня отличная погода, и я надеюсь, что всё-таки смогу получить какое-то удовольствие от гонки».

Франко Колапинто: «Прежде всего я очень рад вновь выйти на старт, это моя вторая гонка в Формуле 1, и вчера благодаря отличной работе команды нам удалось отлично справиться с делом и пройти в финал квалификации. Все прилагают огромные усилия, чтобы сделать машину быстрее, и мы уже демонстрируем, что темп FW46 позволяет бороться за очки.

Конечно, это очень приятно, и я в предвкушении гонки, но посмотрим, как всё будет складываться. Правда, на тренировках мне не удалось проехать длинную серию кругов, но я в полной мере настроен на борьбу».