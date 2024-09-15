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Однопартийцы Трампа собрали для Харрис более $35 млн

Однопартийцы Трампа собрали для Харрис более $35 млн

Сторонники Республиканской партии США, выступающие против Дональда Трампа в предвыборной гонке, собрали более $35 млн для кампании вице-президента страны Камалы Харрис, являющейся кандидатом от демократов. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По его сведениям, группа под названием «Республиканские избиратели против Трампа» начала в марте сбор средств для того, чтобы «помочь демократам остаться в Белом доме». Объединение поставило своей целью собрать $50 млн для президентской кампании Харрис. В прошлой предвыборной гонке эта же группа собрала в помощь демократам порядка $10 млн.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что такие небольшие группы могут помочь Харрис получить чуть большую поддержку электората в штатах, где ожидается почти равный исход борьбы. «На выборах в местах, где разница в количестве голосов будет невелика, например в Мичигане, любое небольшое изменение в предпочтениях среди избирателей может привести к большой разнице в контексте исхода голосования», – приводит журнал слова профессора политологии Оклендского университета Дэвида Дулио.

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