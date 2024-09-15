Россия ударила по пригороду Одессы, есть жертвы

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Российские военные нанесли удар по Одесской области баллистикой с кассетной боевой частью, в результате чего погибла супружеская пара.

Около 20:16 в Одесской области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с юга. Через несколько минут жители ряда населенных пунктов услышали мощные взрывы.

Впоследствии глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что удар нанесен по Одесскому району. Предварительно регион атакован ракетами с запрещенной кассетной боевой частью. В результате удара в пригороде Одессы повреждены жилые дома.

«Во время обследования обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения… Также пострадала 65-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести», – детализировал Кипер.