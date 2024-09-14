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Сежурне заявил о непоколебимости поддержки Армении

Сежурне заявил о непоколебимости поддержки Армении

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил об укреплении налаженного с Арменией тесного сотрудничества.

«Франция поддерживает Армению, своего исторического партнера и дружественную страну, и наша поддержка ее независимости, территориальной целостности и стремления к миру непоколебима… Мы поддерживаем развитие стратегической инфраструктуры Армении для обеспечения устойчивости страны. Мы также сотрудничаем в сфере обороны. Инициативой «Франция-Армения» мы защищаем тех, кто занимается поддержкой Армении», – написал он в соцсети Х в преддверии своего визита в Армению, Грецию и Молдову.

Как пишет Арменпресс, министр отметил, что посетит Армению и Молдову, потому что эти страны «выбрали путь демократии и независимости, путь в Европу, который сталкивается с попытками дестабилизации и неприемлемым давлением».

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