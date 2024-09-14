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Пентагон признал поставку Тайваню непригодного вооружения

Пентагон признал поставку Тайваню непригодного вооружения

Пентагон признал поставку Тайваню поврежденного, непригодного для использования и некачественно упакованного вооружения.

Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова, передает ТАСС.

Официальный представитель Пентагона майор Пит Нгуен заявил, что ведомство «приняло меры для улучшения процесса [получения помощи в рамках] механизма Presidential Drawdown Authority для Тайваня» и сделает выводы из указанного опыта, который был первым в своем роде.

«Тайвань является ключевым партнером по сотрудничеству в области безопасности, и правительство США сохраняет приверженность обеспечению того, чтобы поставляемое этому партнеру оборудование было пригодно к оперативному применению», – заявил Нгуен агентству.

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