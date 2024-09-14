Вашингтон и Лондон приняли решение по Украине |
Сежурне едет в Ереван |
Британские эксперты спрогнозировали курс азербайджанского маната до 2029 года |
Ким Чен Ын поручил «в совершенстве подготовиться к войне» |
Трамп отказался от дальнейших дебатов с Харрис |
Премьер Британии испугался угроз Путина и озвучил решение по Украине |
Сегодня стартует Гран-при Азербайджана «Формулы 1» |
Вашингтон обещает и впредь снабжать Киев оружием |
США пока не снимают ограничения на удары вглубь России |
Главное Важно

Посольство Азербайджана сорвало показ провокационного фильма в Марокко

Посольство Азербайджана сорвало показ провокационного фильма в Марокко

Посольство Азербайджана в Марокко пресекло очередную армянскую провокацию. Как сообщили «Минвалу» в азербайджанской дипмиссии в Марокко, на кинофестивале Issni N’ourgh International du Film Amazigh (FİNIFA), проходившем в Агадире 11-15 сентября 2024 года, планировался показ фильма армянки Кати Спиваковой Саакиянц.

Фильм, который должны были показать 13 сентября, касался событий на оккупированных Арменией территориях и называл Карабах «Арцахом» в составе Армении. Также в фильме упоминался так называемый «геноцид армян».

Благодаря усилиям посольства Азербайджана показ провокационного фильма был отменен, и армянская пропаганда среди марокканской аудитории была пресечена.

Теги:
Из этой рубрики
Посольство Азербайджана сорвало показ провокационного фильма в Марокко
Важно

Посольство Азербайджана сорвало показ провокационного фильма в Марокко

2024/09/14, 13:46
Сенат Казахстана одобрил создание упрощенного коридора для ОТГ
Важно

Сенат Казахстана одобрил создание упрощенного коридора для ОТГ

2024/09/13, 14:28
Госдеп США привлек USAID к усилению Армении против Азербайджана
Важно

Госдеп США привлек USAID к усилению Армении против Азербайджана

2024/09/12, 10:55
Грузия на перепутье: закон, который разделил страну
Важно

Грузия на перепутье: закон, который разделил страну

2024/09/07, 09:15
Алиев допустил участие Баку в разрешении конфликта России и Украины
Важно

Алиев допустил участие Баку в разрешении конфликта России и Украины

2024/09/06, 16:08
Армения устроила вооруженную провокацию
Важно

Армения устроила вооруженную провокацию

2024/09/05, 11:46
Камран Алиев рассказал подробности по делу сепаратистов Карабаха
Важно

Камран Алиев рассказал подробности по делу сепаратистов Карабаха

2024/09/05, 10:58
Новый поворот в отношениях Баку и Парижа
Важно

Новый поворот в отношениях Баку и Парижа

2024/09/05, 10:37
Тегеранская истерика – чего добивается «муллократия», превратившаяся в назойливую муху?
Важно

Тегеранская истерика – чего добивается «муллократия», превратившаяся в назойливую муху?

2024/09/04, 15:54