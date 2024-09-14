Посольство Азербайджана сорвало показ провокационного фильма в Марокко

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Посольство Азербайджана в Марокко пресекло очередную армянскую провокацию. Как сообщили «Минвалу» в азербайджанской дипмиссии в Марокко, на кинофестивале Issni N’ourgh International du Film Amazigh (FİNIFA), проходившем в Агадире 11-15 сентября 2024 года, планировался показ фильма армянки Кати Спиваковой Саакиянц.

Фильм, который должны были показать 13 сентября, касался событий на оккупированных Арменией территориях и называл Карабах «Арцахом» в составе Армении. Также в фильме упоминался так называемый «геноцид армян».

Благодаря усилиям посольства Азербайджана показ провокационного фильма был отменен, и армянская пропаганда среди марокканской аудитории была пресечена.