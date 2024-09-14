В Молдове группа чиновников незаконно делала ВНЖ россиянам

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В Молдове раскрыта преступная группировка с участием госслужащих, помогавшая россиянам незаконно получать ВНЖ или гражданство страны. Их клиентами были граждане РФ, желавшие уклониться от санкций или военной службы, сообщает DW.

Служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией министерства внутренних дел Молдовы (SPIA) сообщила о раскрытии группировки с участием госслужащих, помогавшей россиянам незаконно получать вид на жительство или гражданство страны. Об этом ведомство рассказало в Facebook в пятницу, 13 сентября.

Следствие установило, что услуга стоила от 3 тыс. долларов до 10 тыс. долларов США, и пользовались ей граждане РФ, желающие уклониться от санкций или военной службы на родине. Злоумышленники действовали через специально созданные консалтинговые компании по вопросам миграции, а «отдельные сотрудники Генерального инспектората по миграции» за деньги одобряли заявки от иностранцев на получение или восстановление гражданства Молдовы, а также на продление их пребывания в стране, пояснили в SPIA.

Правоохранительные органы Молдовы 12 сентября провели обыски в офисах трех таких консалтинговых фирм, а также в инспекторате. В результате было изъято более 90 тыс. долларов и более 12 тыс. евро, а также бухгалтерские и юридические документы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Расследование продолжается.