Вашингтон обещает и впредь снабжать Киев оружием |
США пока не снимают ограничения на удары вглубь России |
Тегеран опроверг захват Израилем иранских офицеров в Сирии (обновлено) |
Лукашенко возложил на руководство Армении вину за события в Карабахе (видео) |
Эрдоган призвал мировое сообщество нарастить давление на Израиль |
Путин озвучил последствия ударов по России западным дальнобойным оружием (видео) |
МИД: Обвинения со стороны Франции безосновательны |
Россия ударила по кораблю с зерном в Черном море (фото) |
Зеленский: Россия пошла в контрнаступление в Курской области, но всё идет по нашему плану |
Главное Странности

«Новая жизнь» обошлась японке в $170 тыс и множество пластических операций

«Новая жизнь» обошлась японке в $170 тыс и множество пластических операций

Жительница Японии потратила $170 тысяч на пластические операции, чтобы полностью изменить свою внешность и «начать новую жизнь», пишет Oddity Central.

Хирасе Айри рассказала, что ее дразнили из-за внешности с самого детства. Сверстники считали ее непривлекательной и всячески обижали на эту тему, поэтому еще в школе японка решила, что обязательно сделает пластическую операцию. После выпускного она не смогла найти стабильную и высокооплачиваемую работу, поэтому подрабатывала охранником или грузчиком, ведя скромный образ жизни, чтобы накопить на свою мечту.

По словам Айри, после первой пластической операции ее дела пошли в гору. В итоге женщина несколько раз ложилась под нож хирурга, потратив на процедуры более $170 тысяч. Хирасе заявила, что полностью довольна новой внешностью, а старые обидчики теперь ее даже не узнают. Кроме того, благодаря новому образу японка обрела армию поклонников в соцсетях.

Теги:
Из этой рубрики
Судья не вынесла нудной тирады экс-главы КС Армении и заснула (видео)
Странности

Судья не вынесла нудной тирады экс-главы КС Армении и заснула (видео)

2024/09/13, 00:15
США пока не снимают ограничения на удары вглубь России
Странности

США пока не снимают ограничения на удары вглубь России

2024/09/12, 23:51
«Новая жизнь» обошлась японке в $170 тыс и множество пластических операций
Странности

«Новая жизнь» обошлась японке в $170 тыс и множество пластических операций

2024/09/12, 23:09
Ереван увековечил имя террориста Гуляна — Баку необходимо реагировать
Странности

Ереван увековечил имя террориста Гуляна — Баку необходимо реагировать

2024/09/12, 17:25
В Ереване требуют от Пашиняна поехать в Баку
Странности

В Ереване требуют от Пашиняна поехать в Баку

2024/09/12, 12:36
Патриарх Кирилл бьет тревогу из-за приближения Апокалипсиса
Странности

Патриарх Кирилл бьет тревогу из-за приближения Апокалипсиса

2024/09/12, 00:24
Трамп пригрозил певице с мировым именем за поддержку Харрис
Странности

Трамп пригрозил певице с мировым именем за поддержку Харрис

2024/09/11, 23:54
Ереван скрывает от оппозиции текст мирного договора с Баку
Странности

Ереван скрывает от оппозиции текст мирного договора с Баку

2024/09/11, 19:52
Окампо кружит в армянском танго
Странности

Окампо кружит в армянском танго

2024/09/11, 12:00