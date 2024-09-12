«Новая жизнь» обошлась японке в $170 тыс и множество пластических операций

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Жительница Японии потратила $170 тысяч на пластические операции, чтобы полностью изменить свою внешность и «начать новую жизнь», пишет Oddity Central.

Хирасе Айри рассказала, что ее дразнили из-за внешности с самого детства. Сверстники считали ее непривлекательной и всячески обижали на эту тему, поэтому еще в школе японка решила, что обязательно сделает пластическую операцию. После выпускного она не смогла найти стабильную и высокооплачиваемую работу, поэтому подрабатывала охранником или грузчиком, ведя скромный образ жизни, чтобы накопить на свою мечту.

По словам Айри, после первой пластической операции ее дела пошли в гору. В итоге женщина несколько раз ложилась под нож хирурга, потратив на процедуры более $170 тысяч. Хирасе заявила, что полностью довольна новой внешностью, а старые обидчики теперь ее даже не узнают. Кроме того, благодаря новому образу японка обрела армию поклонников в соцсетях.