Епископ Алексий: Азербайджан чутко и уважительно относится к вере и религии народов (фото)

78 Просмотров

Русская Православная Церковь всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. При необходимости мы приложим все усилия для восстановления разрушенных религиозных храмов на освобожденных территориях.

Об этом епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов) сказал на мероприятии по случаю 137-летия Русской православной церкви Александра Невского в Гяндже.

Он отметил, что ни одно святилище не должно быть разрушено: «Это здание стоит на этой древней земле уже почти 160 лет и скоро будет отремонтировано при поддержке правительства Азербайджана. Это показывает, насколько чутко и уважительно Азербайджан относится к вере и религии народов. Мы, православные, благодарны Азербайджану, молимся, чтобы Всемогущий Господь благословил всех, чтобы мы жили в мире и спокойствии, воспитывали своих детей и заботились о своем будущем. Все храмы Бакинской епархии открыты для всех, кто уважает другие веры. Как православные христиане, мы высоко ценим политику государств по укреплению межрелигиозных отношений» (цитата по АПА).

Следует отметить, что около 200 верующих православных, проживающих в западном регионе, приходят в Русскую православную церковь Александра Невского, которая является единственной церковью в западном регионе Азербайджана. Церковь была построена в 1887 году и сохранилась до наших дней.