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Патриарх Кирилл бьет тревогу из-за приближения Апокалипсиса

Патриарх Кирилл бьет тревогу из-за приближения Апокалипсиса

Мир приближается к Апокалипсису в связи с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводит «Интерфакс».

«Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху Апокалипсиса», — сказал он.

По его словам, в случае если нравственность и вера у человечества будут ослабевать, то это может привести к страшным последствиям внедрения искусственного интеллекта.

«Мы приближаемся к апокалиптическому времени, вот это нужно всем нам осознавать ясно», – заявил он.

Патриарх считает, что единственным выходом из возможного кризиса является только вера в Бога. Также предстоятель Русской православной церкви призвал не допустить выхода ИИ из подчинения человеку.

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