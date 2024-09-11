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Трамп пригрозил певице с мировым именем за поддержку Харрис

Трамп пригрозил певице с мировым именем за поддержку Харрис

Американская певица Тейлор Свифт заплатит свою цену за то, что публично поддержала кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, передает The Hill.

«Я не был поклонником Тейлор Свифт (…) Насколько мне известно, она всегда поддерживала демократов, и, скорее всего, за это ей придется заплатить свою цену в сфере музыкального бизнеса», — поделился своим мнением республиканец.

Трамп отметил, что поддержка певицей Харрис была «лишь вопросом времени», так как, по его словам, Свифт имеет «очень либеральные взгляды». Однако он подчеркнул, что при этом она не могла поддержать кандидатуру действующего президента США Джо Байдена, когда он участвовал в предвыборной гонке.

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