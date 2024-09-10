Состоялась церемония открытия учений «Бесконечное братство-III» (фото и видео)

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10 сентября на Ординском полигоне в Туркестанской области Казахстана состоялась торжественная церемония открытия многонациональных совместных учений спецназа «Бесконечное братство-III».

Иордания и Кыргызстан были приглашены в качестве наблюдателей на учения, проводимые с участием спецназа Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана, Катара и Узбекистана.

Цель тренингов – обеспечение оперативной координации в деятельности органов управления и подразделений, повышение практических навыков персонала, обмен взаимным опытом и повышение профессиональных навыков.

Согласно плану, с подразделениями специального назначения пройдут учения по тактической, стрелковой, горно-парашютной и снайперской подготовке.

По итогам учений подразделения специального назначения будут выполнять учебно-боевые задачи по обнаружению и обезвреживанию незаконных вооруженных формирований в жилом районе.

В многонациональных совместных учениях «Бесконечное братство-III» с участием бронетехники, армейской авиации и БПЛА принимают участие до 300 военнослужащих специального назначения из 6 стран.