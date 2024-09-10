Украинская стратегия Алиева

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего рабочего визита в Италию сделал целый ряд по-настоящему программных заявлений по самым острым темам. В числе прочего, глава государства очертил позицию нашей страны по украинской теме, что стало настоящей сенсацией.

По совершенно понятным причинам в центре внимания экспертов, причём как из Азербайджана, так и из Украины и «третьих стран», оказалось заявление Ильхама Алиева о готовности Азербайджана взять на себя роль посредника в возможных переговорах между Россией и Украиной. Однако это пока лишь «анонс возможностей». Азербайджан не выступает с собственным мирным планом. Более того, глава государства совершенно чётко дал понять: для диалога и переговоров должны «созреть» сами стороны. Наконец, по словам президента, Азербайджан не будет выступать с инициативой — наша страна подождёт приглашения от Украины и России. Пока такого приглашения нет, но если президенту нашей страны на европейском политическом форуме уровня Черноббио задают вопрос о возможном посредничестве в украинской войне, это говорит о многом. По сути, на уровне ведущих «мозговых центров» подтверждается растущий вес и авторитет Азербайджана в самых деликатных сферах международной дипломатии.

Здесь есть ещё одно важное обстоятельство. Заявления Ильхама Алиева о возможном посредничестве Азербайджана прозвучали как раз в то время, когда в информационное поле периодически просачиваются утечки о разного рода «мирных планах», подготовленных до ужаса «принципиальными» в вопросах санкций западными лидерами. Эти планы каждый раз предполагают, что Украина должна «подарить» России часть своих территорий. Отметим: Азербайджан с подобными предложениями никогда не выступал. Более того, президент Ильхам Алиев ещё в самом начале украинской войны советовал официальному Киеву не идти на уступки в вопросах территорий. И ту же самую позицию он озвучил в Италии: «Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран». Слова «решительно поддерживаем» в дипломатическом контексте значат многое, особенно если учесть, что Азербайджан подтверждает свои заявления конкретными действиями. Совсем недавно в поздравительном послании по случаю дня независимости Украины в адрес Владимира Зеленского Ильхам Алиев отметил: «Выражаем намерение и дальше прилагать все усилия для оказания необходимой гуманитарной поддержки и помощи дружественному народу Украины».

Всё это стоит учитывать, оценивая и комментируя ещё одно заявление президента Азербайджана: «Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании».

Для начала отметим: исполнять «танец с саблями перед русским медведем» — вообще не лучшая тактика. Тем более что, как показывает пример и Украины, и Грузии, и других стран, Запад с удовольствием подталкивает новые независимые государства постсоветского пространства к антироссийским шагам, но защищать своих партнёров от России не спешит. На этом фоне вряд ли стоит удивляться, что далеко не все потенциальные партнёры Запада готовы встраиваться в разного рода антироссийские сценарии, на которые Москва может ответить. Это уже заставляет сдерживаться и Турцию, где прекрасно помнят, с каким скрипом союзники по НАТО предоставляли ей во временное пользование ЗРК «Патриот» для защиты неба с сирийского направления, и как быстро эти установки забрали обратно. Тем более это касается стран, над которыми нет натовского «зонтика».

Возможно, кому-то из «западников-романтиков» санкционное давление на Россию кажется чем-то вроде «силы добра против сил зла». Но из Азербайджана всё видится иначе. Здесь слишком свежи в памяти три десятка лет армянской агрессии и оккупации наших территорий, когда ведущие страны Запада даже не подумали ввести какие-то санкции против Армении. Поведение многих стран Запада в отношении территориальной целостности Азербайджана, особенно после антитеррористических рейдов сентября 2023 года, как минимум не даёт почвы для такой романтики. Голосование в ПАСЕ, где Азербайджан пытались «наказать» за восстановление своей территориальной целостности, — тому подтверждение. Наконец, и к принципиальности Запада в соблюдении санкций тоже есть немало вопросов. Да, «Макдоналдс» в России не работает, закрылись торговые центры с бутиками ведущих люксовых брендов, но вот высокотехнологичные чипы, необходимые для военной промышленности, в РФ, несмотря на барьеры, как-то попадают. И самое главное, давно «секретом Полишинеля» остаётся обход наложенных на РФ санкций через «третьи страны», где на первом месте — Армения. В открытой печати публиковались и цифры, и графики, показывающие «взрывной рост» импорта в Армению из стран ЕС и экспорта в Россию. Но… никаких «вторичных санкций» против Еревана как не было, так и нет.

На таком фоне вряд ли стоит надувать щеки, читать мораль и требовать соблюдения санкций от других стран.

Нурани, обозреватель