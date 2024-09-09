В Худате женщина изувечила свою 7-летнюю дочь

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В Худате избитая со стороны матери 7-летняя девочка доставлена в больницу. Инцидент произошел на улице Абилова, уточняет «Репорт».

По предварительной информации, ребенка избила мать – жительница Гусарского района Сайяра Гаибова. Пострадавшая с тяжелыми травмами доставлена в Хачмазскую центральную районную больницу.

Руководитель пресс-службы Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу заявил, что девочка и двое других детей в семье взяты под контроль.

«Учитывая вероятность того, что других детей в семье может постигнуть та же участь, их также взяли под контроль. В настоящее время полицейские продолжают расследование», – сказал он.

Назначена медицинская экспертиза, и в настоящее время по данному факту проводится расследование.