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В Армении освобожден от должности командир армейского корпуса

В Армении освобожден от должности командир армейского корпуса

Президент Армении Ваагн Хачатурян освободил от занимаемой должности командующего 5-м армейским корпусом вооруженных сил Армении Сасуна Бадасяна. Об этом сообщается на сайте главы армянского государства.

Предложение об освобождении Бадасяна поступило от премьера Армении Никола Пашиняна.

Бадасян был назначен командующим 5-м армейским корпусом ВС Армении 17 февраля 2023 года. До него этот пост занимал Смбат Григорян, которого назначили на должность начальника мобилизационно-организационного управления Генштаба ВС РА.

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