Россия предложила Азербайджану присоединиться к КХЛ

326 Просмотров

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал о встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым, на которой предложил азербайджанской стороне присоединиться к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Встреча состоялась в Астане, где 8 сентября стартовали V Всемирные игры кочевников (ВИК).

«Сегодня в Астане ряд международных встреч. Первая — с министром молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фаридом Гаибовым.

Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что Россия придает большое значение развитию многоплановых и дружеских отношений с Азербайджаном. А в основе — принцип равенства, учет интересов друг друга. И это объединяет наши народы на протяжении веков. По своей линии мы уделяем большое внимание участию спортсменов из Азербайджана во всех соревнованиях, которые мы проводим. У Азербайджана хороший результат на Играх БРИКС и соревнованиях «Дети Азии», а также на Олимпийских играх в Париже.

Обсудили выезд наших спортсменов и тренеров на сборы и соревнования. В прошлом году отправили 485 человек, а в этом уже 860. Хороший результат. Будем наращивать. Готов к подписанию план сотрудничества до 2026 года. Он включает в себя 8 видов спорта: дзюдо, бокс, легкая атлетика, футбол, тхэквондо, шахматы, киберспорт, настольный теннис. Планируем завизировать документ в Уфе на форуме «Россия — спортивная держава».

В условиях текущей геополитической ситуации мы видим необходимость расширять географию соревнований в рамках межгосударственных объединений. Хорошим потенциалом обладает Каспийский регион. Минспорт России сейчас формирует нормативную базу сотрудничества стран «Прикаспийской пятерки» (Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Иран).

Также предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге. Сегодня как раз в Астане состоится матч КХЛ между местным «Барысом» и хабаровским «Амуром». У лиги очень обширная география, и она готова расширяться, — написал Дегтярев в Telegram‑канале.