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Внук Шарля де Голля захотел жить в Москве

Внук Шарля де Голля захотел жить в Москве

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин встретился с внуком экс-президента Франции Шарля де Голля и общественным деятелем Пьером де Голлем, который заявил ему о своем намерении переехать в Россию.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

«В Госдуме 9 сентября состоялась встреча Вячеслава Володина с Пьером де Голлем. В диалоге они подчеркнули важность сохранения исторической памяти, особенно о Второй мировой войне. Кроме того, были затронуты вопросы отношений двух стран, также укрепление их культурных и гуманитарных связей», — отмечается в публикации.

В свою очередь, внук де Голля выразил желание переехать в Россию. Он планирует жить в Москве.

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