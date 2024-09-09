Фейковая история в иранском исполнении |
Нуланд призналась, что США и Британия сорвали переговоры между Россией и Украиной |
Тегеран в истерике: Собхани побежал на встречу с Григоряном |
Кадры АТО Азербайджана в Карабахе (видео) |
Шольц призвал обсудить завершение войны в Украине |
Пожарные спасли ребенка из горящего в Джалилабаде дома |
«Бирбаша Баку» пробился в финал Лиги чемпионов по мини-футболу |
Гаджиев обсудил с представителем Пентагона сотрудничество в сфере безопасности |
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Гяндже |
Главное Общество

В Сумгайыте у наркодилера, привлеченного иранцем, обнаружено 50 кг наркотиков

В Сумгайыте у наркодилера, привлеченного иранцем, обнаружено 50 кг наркотиков

У человека, привлеченного к работе курьером гражданином Ирана в Сумгайыте, обнаружено 50 кг наркотиков.

Как сообщает со ссылкой на МВД, в ходе очередного мероприятия, проведенного сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции, был задержан Сакит Мусаев (1988 г.р.), ранее неоднократно судимый за сбыт и незаконный оборота наркотиков. У него и в его доме было обнаружено 50 кг наркотиков.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Принимаются меры по установлению личностей других участников наркосети, членом которой является С.Мусаев, и привлечению их к ответственности.

Теги:
Из этой рубрики
Минздрав обратился к населению
Общество

Минздрав обратился к населению

2024/09/09, 14:34
В Сумгайыте у наркодилера, привлеченного иранцем, обнаружено 50 кг наркотиков
Общество

В Сумгайыте у наркодилера, привлеченного иранцем, обнаружено 50 кг наркотиков

2024/09/09, 12:25
Закрылся южный въезд в Баку
Общество

Закрылся южный въезд в Баку

2024/09/09, 11:44
Дорожная полиция рекомендует ездить в центр только на общественном транспорте с 13 по 15 сентября
Общество

Дорожная полиция рекомендует ездить в центр только на общественном транспорте с 13 по 15 сентября

2024/09/09, 11:15
«Фактор Фитто» может стать камнем преткновения для Еврокомисси
Общество

«Фактор Фитто» может стать камнем преткновения для Еврокомисси

2024/09/09, 11:05
Азербайджан представил в Гааге свою культуру и национальную кухню
Общество

Азербайджан представил в Гааге свою культуру и национальную кухню

2024/09/08, 23:02
В Агстафинском районе супруги трагически погибли, собирая виноград (фото)
Общество

В Агстафинском районе супруги трагически погибли, собирая виноград (фото)

2024/09/08, 21:24
Спать с телефоном вредно для здоровья
Общество

Спать с телефоном вредно для здоровья

2024/09/08, 21:09
Обнародованы новые кадры из Ханкенди
Общество

Обнародованы новые кадры из Ханкенди

2024/09/08, 20:53