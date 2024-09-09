В Сумгайыте у наркодилера, привлеченного иранцем, обнаружено 50 кг наркотиков

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У человека, привлеченного к работе курьером гражданином Ирана в Сумгайыте, обнаружено 50 кг наркотиков.

Как сообщает со ссылкой на МВД, в ходе очередного мероприятия, проведенного сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции, был задержан Сакит Мусаев (1988 г.р.), ранее неоднократно судимый за сбыт и незаконный оборота наркотиков. У него и в его доме было обнаружено 50 кг наркотиков.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Принимаются меры по установлению личностей других участников наркосети, членом которой является С.Мусаев, и привлечению их к ответственности.

