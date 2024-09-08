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Сибига просит Запад бить по российским дронам и ракетам

Сибига просит Запад бить по российским дронам и ракетам

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров и союзников Украины «действовать» после инцидентов с российскими дронами на территории Румынии и Латвии. Об этом он сообщил на платформе X в воскресенье, 8 сентября.

«Сегодня российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии и Латвии. Это напоминание: агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины. Коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ, защитить жизнь и сохранить мир в Европе», – отметил Сибига.

Для этого, добавил он, Украина нуждается в конкретных действиях союзников – коллективном решении использовать противовоздушную оборону партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной, более сильной и более быстрой военной помощи украинским воинам, снятия ограничений на использование оружия Украиной.

«Действуйте сейчас. Страна, защищаемая от агрессии в соответствии со статьей 51 Устава ООН, не может быть ограничена в защите. Международное право позволяет Украине наносить удары по законным военным целям на территории РФ. Позвольте Украине бить в ответ и защитить жизнь», – призвал Сибига.

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