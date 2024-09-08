ДТП в Огузе: есть погибший, пострадали 4 члена одной семьи (фото, видео)

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В результате серьезного ДТП в Огузском районе погиб один человек и пострадали 4 члена одной семьи.

Авария произошла в полдень на трассе Огуз-Баян, сообщает АПА.

Легковой автомобиль «ВАЗ 2107», которым управлял житель села Арманат Эюб Гасан оглу Эюбов (1987 г.р.), столкнулся с легковым автомобилем «Mersedes», за рулем которого находился житель села Ягублу Тутан Джабраил оглу Лятифов (1989 г.р.).

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 2107» Э.Эюбов, водитель автомобиля «Mersedes» Т.Лятифов и находившиеся в автомобиле члены его семьи – супруга Назханым Икрамеддин гызы Бабаева (1995 г.р.) и их дети Санан Туран оглу Лятифов (2012 г.р.) и Айше Туран гызы Латифова (2016 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. После оказания первой помощи в Огузской центральной районной больнице (ЦРБ) пострадавшие были отправлены для дальнейшего обследования и лечения в Шекинскую ЦРБ.

Через некоторое время после поступления в Шекинскую ЦРБ Э.Эюбов скончался от полученных травм.

По факту проводится расследование.