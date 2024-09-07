В Татарстане наградили азербайджанцев

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В День Республики Татарстан в Лениногорске прошли торжественные мероприятия, посвященные этому празднику. Об этом сообщает «Азертадж».

На торжественном мероприятии по случаю Дня Республики Татарстан от имени главы муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», мэра города Лениногорск Рягата Хусаинова заместителю председателя общественной организации Азербайджанской национально-культурной автономии «Бирлик» Мустафе Мустафаеву была вручена Почетная грамота за вклад в развитие города, а руководителю молодежного крыла организации Азизу Фирдовсили – Благодарственное письмо за многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм.