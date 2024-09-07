На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены оружие и боеприпасы

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На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены оружие и боеприпасы. Об этом в субботу сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что сотрудниками МВД Азербайджана продолжаются меры по обеспечению безопасности освобожденных от оккупации территорий.

«Непрерывно продолжается процесс обнаружения и обезвреживания остатков войны и источников опасности. Работа по очистке региона от боеприпасов и взрывчатых веществ является одним из основных направлений деятельности привлекаемых на службу сотрудников органов внутренних дел.

В результате проведенных мероприятий с 10 по 16 августа сотрудниками полиции на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 11 автоматов, один пулемет, 4 пистолета, 6 винтовок, 11 гранат, один гранатомет, 3 воспламенителя, 4 штык-ножа, 200 магазинов для патронов, 9 786 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Также, на территории города Шуша было обнаружено и изъято 1 автоматическое оружие, а с территории Ходжалинского района – 18 снарядов», – говорится в сообщении ведомства.