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Главное Общество

В Бейлаганском районе задержан водитель-наркоман без прав

В Бейлаганском районе задержан водитель-наркоман без прав

В Бейлаганском районе задержан водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники Государственной дорожной полиции Бейлаганского района остановили водителя Али Ибадова за нарушение правил дорожного движения.

По результатам проверки было установлено, что Ибадов управлял автомобилем под воздействием наркотиков и без водительских прав. В его отношении был составлен административный протокол, дело передано в суд.

Решением суда Ибадов арестован на 15 дней.

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