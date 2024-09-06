В Бейлаганском районе задержан водитель-наркоман без прав

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В Бейлаганском районе задержан водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники Государственной дорожной полиции Бейлаганского района остановили водителя Али Ибадова за нарушение правил дорожного движения.

По результатам проверки было установлено, что Ибадов управлял автомобилем под воздействием наркотиков и без водительских прав. В его отношении был составлен административный протокол, дело передано в суд.

Решением суда Ибадов арестован на 15 дней.