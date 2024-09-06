Алиев: Мы не сделали ничего такого, что отличалось бы от того, что пытается сделать Украина

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Азербайджан отменит запрет на посещение страны членами ПАСЕ, когда его делегация вернется в эту организацию.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио.

«То, что произошло в январе этого года (в ПАСЕ – ред.), перешло красную черту. <…> В прошлом году мы полностью восстановили свой суверенитет. Таким образом в сентябре прошлого года сепаратизм на территории Азербайджана был полностью искоренен. Мы не сделали ничего такого, что отличалось бы от того, что пытается сделать Украина. Украина безуспешно пытается восстановить свой суверенитет, несмотря на огромную поддержку Запада. Мы же восстановили свой суверенитет сами, без какой-либо поддержки. Буквально через несколько месяцев после этого ПАСЕ приняла решение лишить нашу делегацию права голоса. То есть на нас были наложены санкции, потому что мы восстановили собственный суверенитет», – подчеркнул президент.

Он отметил, что решение Азербайджана объявить персонами нон-грата членов ПАСЕ, которые голосовали против продления полномочий азербайджанской делегации, было адекватным.

«ِНаше решение было ответом. Если они изменят свое решение и восстановят наше право, то это так называемое эмбарго будет снято. <…> Наша делегация должна вернуться, и тогда запрет будет снят», – добавил глава государства.