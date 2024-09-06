Алиев: Мы не будем частью антироссийской санкционной кампании |
Алиев допустил участие Баку в разрешении конфликта России и Украины |
У Алиева показали эффектное видео с его участия на Международном форуме в Черноббио |
Алиев выразил надежду на успех азербайджанской инициативы по мирному договору |
Лидер Нигера потребовал от Франции вернуть украденные за 65 лет деньги |
Telegram выполнил требование Парижа и начал модерировать приватные чаты |
В чем ошибся премьер? |
Дуров прервал молчание: Допрашивали 4 дня |
Алиев: Некоторые страны препятствуют развитию отношений Азербайджан-ЕС |
Главное Политика

Алиев: Мы не сделали ничего такого, что отличалось бы от того, что пытается сделать Украина

Алиев: Мы не сделали ничего такого, что отличалось бы от того, что пытается сделать Украина

Азербайджан отменит запрет на посещение страны членами ПАСЕ, когда его делегация вернется в эту организацию.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио.

«То, что произошло в январе этого года (в ПАСЕ – ред.), перешло красную черту. <…> В прошлом году мы полностью восстановили свой суверенитет. Таким образом в сентябре прошлого года сепаратизм на территории Азербайджана был полностью искоренен. Мы не сделали ничего такого, что отличалось бы от того, что пытается сделать Украина. Украина безуспешно пытается восстановить свой суверенитет, несмотря на огромную поддержку Запада. Мы же восстановили свой суверенитет сами, без какой-либо поддержки. Буквально через несколько месяцев после этого ПАСЕ приняла решение лишить нашу делегацию права голоса. То есть на нас были наложены санкции, потому что мы восстановили собственный суверенитет», – подчеркнул президент.

Он отметил, что решение Азербайджана объявить персонами нон-грата членов ПАСЕ, которые голосовали против продления полномочий азербайджанской делегации, было адекватным.

«ِНаше решение было ответом. Если они изменят свое решение и восстановят наше право, то это так называемое эмбарго будет снято. <…> Наша делегация должна вернуться, и тогда запрет будет снят», – добавил глава государства.

Теги:
Из этой рубрики
БИГ направила официальное письмо международным структурам
Политика

БИГ направила официальное письмо международным структурам

2024/09/06, 18:07
Алиев: Мы не сделали ничего такого, что отличалось бы от того, что пытается сделать Украина
Политика

Алиев: Мы не сделали ничего такого, что отличалось бы от того, что пытается сделать Украина

2024/09/06, 16:41
Алиев: Мы не будем частью антироссийской санкционной кампании
Политика

Алиев: Мы не будем частью антироссийской санкционной кампании

2024/09/06, 16:15
Армению на саммите БРИКС представит Пашинян
Политика

Армению на саммите БРИКС представит Пашинян

2024/09/06, 14:43
У Алиева показали эффектное видео с его участия на Международном форуме в Черноббио
Политика

У Алиева показали эффектное видео с его участия на Международном форуме в Черноббио

2024/09/06, 14:11
Алиев выразил надежду на успех азербайджанской инициативы по мирному договору
Политика

Алиев выразил надежду на успех азербайджанской инициативы по мирному договору

2024/09/06, 13:23
Ильхам Алиев на форуме Черноббио: Азербайджан и Италия – стратегические партнеры с большим потенциалом
Политика

Ильхам Алиев на форуме Черноббио: Азербайджан и Италия – стратегические партнеры с большим потенциалом

2024/09/06, 11:58
Активизация БРИКС как грядущая изоляция Армении в регионе
Политика

Активизация БРИКС как грядущая изоляция Армении в регионе

2024/09/06, 10:51
В чем ошибся премьер?
Политика

В чем ошибся премьер?

2024/09/06, 10:22