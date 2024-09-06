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Алиев допустил участие Баку в разрешении конфликта России и Украины

Алиев допустил участие Баку в разрешении конфликта России и Украины

Президент Ильхам Алиев не исключил возможность участия Азербайджана в разрешении конфликта между Россией и Украиной.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио.

«Если говорить о гипотетической возможности, то она вполне осуществима. Прежде всего, учитывая, что вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне», – сказал президент.

По его словам, Баку может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами.

«Мы никогда не инициировали это. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но если потребуется наше участие, мы готовы», – добавил глава государства.

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