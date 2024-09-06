Алиев, Мелони, Зеленский и Орбан соберутся на международном форуме в Италии

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Ведущие итальянские СМИ, такие как Agenzia Nova, Il Sole 24 Ore, La Presse и другие, широко осветили рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию. Сообщается о его встречах с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, где обсуждались двусторонние отношения, энергетическое сотрудничество, расширение Трансадриатического газопровода и создание Итальяно-Азербайджанского университета. Также подчеркивается важность участия Италии в предстоящем COP29 в Азербайджане.

Сегодня в Черноббио аналитический центр «Европейский дом – Амбросетти» проводит международный форум, на котором президент Алиев примет участие в качестве почетного гостя. На 50-м юбилейном форуме «Будущие глобальные вызовы и их влияние на бизнес» Алиев выступит с докладом о роли Азербайджана в новой геополитической реальности, что подчеркивает его важную роль в энергетической безопасности Европы.

Среди участников форума будут лидеры ряда государств, включая президента Италии Серджо Маттареллу, премьер-министра Джорджию Мелони, президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Европейский дом – Амбросетти» является ведущим аналитическим центром Италии и ежегодно организует Черноббский форум, одно из самых престижных международных мероприятий.