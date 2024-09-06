Россия изменила свою позицию и готова к переговорам с Украиной

367 Просмотров

Россия готова вернуться к стамбульским договоренностям по Украине 2022 года, поскольку их принципы остаются актуальными, но должны учитывать новые реалии. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

«Эти принципы сохраняют свою актуальность и сегодня… Мы готовы вернуться к ним, но с учётом новых реалий», — отметил Лавров, говоря о стамбульских договорённостях.

Он напомнил, что принципы урегулирования конфликта, обсуждаемые в 2022 году, включали нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО и гарантии безопасности для страны.

5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но они должны быть основаны на реальных предложениях, а не на «эфемерных требованиях» Киева.

Ранее в августе Путин заявил, что вооружённое нападение украинских сил на российскую границу было попыткой усилить свои позиции в переговорах. Он отметил, что переговоры с правительством, которое атакует мирных граждан, не имеют смысла.

«Противник, по-видимому, стремится улучшить свои позиции для будущих переговоров, но о каких переговорах можно говорить с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре или создаёт угрозы для объектов ядерной энергетики», — заявил Путин.