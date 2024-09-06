ВСУ остановили продвижение России в сторону Покровска

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Продвижение российской армии возле Покровска в последние дни остановилось. Там Украина испытывала значительный террор от россиян. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN.

По его словам, Покровское направление было эпицентром войны на востоке Украины.

«За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает», – сказал он.

Он отметил, что Украина смогла лишить россиян маневрировать способности и развертывать их силы подкрепления по другим направлениям.

«Это ослабление, несомненно, ощущается в других областях. Отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшились», – сказал он.