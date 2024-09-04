Полад Бюльбюльоглу стал лауреатом второй Эрмитажной премии

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Лауреатами второй Эрмитажной премии, которая учреждена музеем и оргкомитетом Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, стали посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы и хореограф Борис Эйфман, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Зарубежный деятель культуры, хорошо известный вам, золотой голос советского союза, посол республики Азербайджан в РФ Полад Бюльбюльоглу. И с российской стороны – тоже хорошо вам известное имя – Борис Яковлевич Эйфман. Это лауреаты второй Эрмитажной премии», – сказала Голикова. Ее слова приводит «Интерфакс».

Она уточнила, что вручение премии состоится 14 сентября в Государственном Эрмитаже.

«Это очень знаковая премия, которая дает возможность подчеркнуть вклад этих людей как в развитие российской культуры, так и в развитие мировой культуры», – добавила Голикова.