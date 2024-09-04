Россия тайно покупает у Индии товары двойного назначения

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Россия создала тайный торговый канал с Индией, через который закупает товары двойного назначения, пишет Financial Times (FT), ссылаясь на данные из переписки российских чиновников. Хотя степень реализации плана Москвы неясна, данные о торговых потоках свидетельствуют, что российско-индийские отношения стали более глубокими по конкретным категориям товаров, отмечает газета.

Согласно информации, еще в октябре 2022 Минпромторг разработал секретный план, предусматривающий закупку по скрытым от Запада каналам критической электроники на сумму около 82 млрд рупий (на тот момент порядка $1 млрд). План предполагал использование «значительных резервов» рупий, накопленных после продажи нефти в Индию.

Согласно документам, которые попали в распоряжение издания, Россия и ее индийские партнеры «нацелились» на технологии двойного назначения (товары, применимые как в гражданской, так и в военной сфере), которые подпадают под западный экспортный контроль. Москва даже планировала инвестиции в российско-индийские предприятия по разработке и производству электроники.