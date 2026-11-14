Президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в четверг, 19 октября, на полях ежегодной конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Об этом сообщила представительница Белого дома Оливия Уэйлс, подтвердив ранее появившуюся в СМИ информацию.

По ее словам, основной темой первой в истории трехсторонней встречи глав этих стран станет разработка масштабного соглашения по контролю над ядерными вооружениями.

«Мы не ожидаем заключения какого-либо соглашения. Я бы охарактеризовал это как начальный этап, как первый разговор — по крайней мере, на уровне лидеров, между этими странами», — сказал в беседе с телеканалом CNN высокопоставленный чиновник США.

Обсуждения также могут затронуть войну США против Ирана и ситуацию вокруг Северной Кореи, пишет газета The New York Post со ссылкой на представителя администрации Трампа. При этом, по словам другого американского чиновника, тема завершения войны в Украине вряд ли будет обсуждаться лидерами на встрече.

«Китай не участник этого процесса, поэтому обсуждать здесь Украину было бы неуместно», — пояснил собеседник издания.

Он также отметил, что двусторонняя встреча Путина и Трампа не планируется.