Ирак и Азербайджан обсудили перспективы поставок азербайджанского природного газа на иракский рынок транзитом через Турцию.

Вопрос обсуждался на встрече заместителя министра нефти Ирака по газовым вопросам Иззата Сабера Исмаила с вице-президентом SOCAR Зауром Гахрамановым.

Стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества и инвестиций в нефтегазовой отрасли, обмена опытом и технического взаимодействия.

По итогам встречи достигнута договорённость продолжить консультации и технические переговоры для проработки возможных совместных проектов.